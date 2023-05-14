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Apartmana sigarayla girince olanlar oldu! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

14.05.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kepçe operatörü, elindeki sigarayla apartmana girdi. Kepçe operatörünün girmesiyle apartmanda patlama meydana geldi. Denizli Valiliği, 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Apartmana sigarayla girince olanlar oldu! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Denizli'de kepçe operatörünün sabaha karşı, elindeki sigarayla oturduğu apartmana girmesinin ardından korkunç bir patlama meydana geldi. Kepçe operatörünün yaralandığı patlamanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Çok sayıda dükkanın camının patladığı, yakındaki bir galeride bulunan otomobillerin hasar aldığı, patlamanın yaşandığı apartmanın bodrumunda kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi.

Olay, sabah karşı Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aynı binada yaşayan kepçe operatörü 22 yaşındaki S. S., elindeki sigarayla apartmandan içeri girdi. Aradan geçen kısa süre sonra bir anda patlama meydana geldi. Büyük gürültü oluşturan patlamanın etkisi camlar paramparça olurken, S.S. elinden ve yüzünden yaralandı, binada oturan vatandaşlar yataklarından kalkarak kendini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Olay yerine giden sağlık görevlileri, yaralı kepçe operatörünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Korku ve paniğin olduğu bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, vatandaşları alandan uzaklaştırdı. Apartmanın ve dükkanlarının camının kırıldığı patlamada, bir galeriye ait olan otomobiller de hasar aldı. Alanda saatler boyunca inceleme yapan ekipler, patlamanın gaz kaynaklı olduğunu düşünürken, binanın bodrumunda yapılan araştırmada, kaçak define kazısı yapmakta kullanılan malzeme ve materyaller ele geçirildi.

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DENİZLİ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yayımlayan Denizli Valiliği, "Saat 04.00 sıralarında ilimiz Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi’nde meydana gelen patlama ile ilgili olarak: Bölgeye derhal güvenlik görevlileri ve uzman ekipler sevkedilmiş, gerekli tedbirler alınmış ve yapılan ilk inceleme neticesinde: Kepçe operatörü olarak çalışan, kazı/hafriyat işleriyle uğraşan ve aynı binada ikamet eden S.S.(22) isimli şahsın yanar vaziyetteki sigara ile binaya girdiği esnada patlamanın meydana geldiği anlaşılmıştır. Binanın bodrumunda yapılan araştırmada, kaçak define kazısı yapmakta kullanılan malzeme ve materyaller ele geçirilmiştir. Meydana gelen olayda S.S. isimli şahıs yaralanmış, çevrede maddi hasar meydana gelmiş, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Patlamanın kaynağı ile ilgili olarak geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden bilahare bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerini kullandı.

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PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan patlama anı kameraya yansıdı. Görüntülerde patlamanın etkisiyle camların kırılması ve yaralı kepçe operatörünün dışarı çıkışı yer aldı. Gaz patlaması olabileceği düşünülen olay ile ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. (İHA)

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patlama Denizli apartman

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