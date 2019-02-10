Apartmanda basıldılar! 3 kadın 2 erkek...

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bir apartmanın 6. katındaki dairede fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri daire içerisinde üç erkek ve iki kadın gözaltına aldı. Evi kiralayan A.I. hakkında ise “fuhşa teşvik ve aracılık” suçlarından adli işlem yapıldığı belirtildi.

FUHUŞ YAPAN BİR ERKEK VE BİR KADIN YAKALANDI

Ayrıca Karamanlı Mahallesi'nde müstakil bir evin ikinci katında ise fuhuş yapan bir erkek ve bir kadın yakalandı. Şahıslara yer temin eden A.N. gözaltına alındı. Fuhuş yapmak için yer temin eden A.N.'ye işlem yapıldı. Fuhuş yapan şahıslara ise 647'şer TL ceza yazıldığı öğrenildi.

