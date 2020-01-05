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  4. Apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 15:44 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde apartmanda çıkan ve kısa süreli paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde apartmanda çıkan ve kısa süreli paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerince müdahale edilen yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen bazı apartman sakinlerine ise olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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