Apartmanda çıkan yangın korkuttu

Çorum’da bir apartmanda çıkan yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kale Mahallesi Zafer 1. Sokak’ta bulunan bir apartmanın birinci katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Apartmandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin yanı sıra sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanların yükseldiği dairenin kapılarının kilitli olması üzerine daire kapısını kesici makasla açarak içeri girdi. Yangına müdahale eden ekipler kısa sürede kontrol altına aldıkları alevleri daha fazla büyümeden söndürdü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



