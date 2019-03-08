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Apartmanda çıkan yangın korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:36 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın korku yaratırken, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın korku yaratırken, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evde hasar oluştu.
Sabah saatlerinde, Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi Ulu Cami Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında Mustafa Çakır'a ait dairede yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangında daireden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, itfaiye merdiveni ile daireye yanaşarak yangına müdahale etti. İtfaiye, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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