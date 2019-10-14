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Apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 21:59 | Son Güncelleme

KONYA'da, 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede yangın çıktı.

Apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede yangın çıktı. Kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenen 7 kişi olay yerinde tedavi edildi.
Yangın, saat 15.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi Halil Dikmen Sokak'ta çıktı. 6 katlı apartmanın 5'inci katında Suriyeli ailenin otruduğu dairede çıkan yangın nedeniyle kısa sürede apartamanı duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda iftaiye, ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binadan çıkmakta zorlananlar, itfaiyenin uzattığı merdivenlerle dairelerden alınarak indirildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 7 kişiye ilk müdahale olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince yapıldı. Yangın sırasında evde bulunan bir çocuk ise kedisini de yanına alarak dışarı çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendiApartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendiApartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendiApartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

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