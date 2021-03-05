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Apartmanda çıkan yangında dumanlar binayı sararken, altında bulunan kafedeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

05.03.2021 11:02 | Son Güncelleme:
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Bursa’da bir apartmanda çıkan yangında dumanlar binayı sararken, alt katta bulunan kafe yanmaktan son anda kurtulurken, kafede bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.Yangın, dün saat 15.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Bursa’da bir apartmanda çıkan yangında dumanlar binayı sararken, alt katta bulunan kafe yanmaktan son anda kurtulurken, kafede bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Yangın, dün saat 15.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Yangının henüz çıkış sebebi belirlenemezken, binanın birinci katındaki alevler kısa sürede tüm daireye yayıldı. Yangın sonucu dumanlar bütün binayı kapladı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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