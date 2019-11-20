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Apartmanda doğal gaz sızıntısı; 1 kişi hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 14:44 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir apartmanda sızan doğal gazdan etkilenen Ümit Aydın (32), hastanede tedaviye alındı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir apartmanda sızan doğal gazdan etkilenen Ümit Aydın (32), hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Çamlaraltı Mahallesi 6041 Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanda doğal gaz kokusu alan daire sakinleri, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, apartmanın ikinci katında doğal gaz sızıntısı olduğunu belirledi. Gaz kesilirken, etkilenen Ümit Aydın, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doğal gaz firmasının teknik ekibi, apartman tesisatında inceleme yaparak sızıntıyı giderdi.

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