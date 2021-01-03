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Apartmanda komşular arasında kavga

03.01.2021 17:33 | Son Güncelleme:
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Apartmanda komşular arasında kavga

Çorum’da gece saatlerinde bir apartmanda komşular arasında çıkan kavgada, pompalı tüfek kullanıldı.Olay, Kale Mahallesi’nde bir apartmanda meydana geldi.

Çorum’da gece saatlerinde bir apartmanda komşular arasında çıkan kavgada, pompalı tüfek kullanıldı.
Olay, Kale Mahallesi’nde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle komşular arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine birbirine giren taraflardan biri pompalı tüfekle ateş etti.
Olayda herhangi bir yaralanma olmazken diğer apartman sakinlerinin durumu polise bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, birbirine giren komşuları ayırarak kavganın büyümesini önledi. Kavgada kullanılan silah polis tarafından alınırken, ekipler olaya karışan kişileri ifadelerinin alınması üzere emniyet müdürlüğü’ne götürdü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Apartmanda komşular arasında kavga

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