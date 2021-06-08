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  4. Apartmanda korku dolu anlar! Giriş kattaki daire alev topuna döndü: 1 yaralı

Apartmanda korku dolu anlar! Giriş kattaki daire alev topuna döndü: 1 yaralı

08.06.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da 3 katlı bir binanın giriş katındaki dairede büyük bir patlama ile birlikte yangın çıktı. Demir korkulukların kırılıp dairenin içinin harabeye döndüğü yangında 1 kişi hafif yaralandı. Yangınla ilgili olarak bir vatandaş; "Bu kişiyi biz en az bir aydır şikayet ediyoruz. Her üç günde bir polis geldi, konuştu ve gitti. En sonunda bu oldu" dedi.

Apartmanda korku dolu anlar! Giriş kattaki daire alev topuna döndü: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2267. Sokak’ta 3 katlı bir apartmanın giriş dairesinde yangın çıktı. Yalnız yaşayan 41 yaşındaki Raşit Evren A.’nın evinde bir anda alevler yükseldi. Yangın anında evde bulunan Raşit Evren A. güçlükle kendini dışarı attı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Üzerindeki kıyafetlerin de alev aldığı ev sahibinin yardımına vatandaşlar koştu. Raşit Evren A., vatandaşların yardımıyla ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken dumanlar ise tüm apartmanı kapladı.

"BİNA SAKİNLERİ KORKUYLA KENDİLERİNİ DIŞARI ATTI"

Patlamaların etkisiyle evin dışındaki demir korkuluklar bahçe duvarının üstüne fırladı. Mahalleli sokağa dökülürken, büyük korku yaşayan bina sakinleri de kendilerini dışarı attı. Evin içindeki eşyalar patlamanın şiddetiyle dışarı savrulurken, bahçe duvarı da zarar gördü. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında 1. ve 2. kattaki daireler zarar gördü. İlk belirlemelere göre yangının tüp gazdan kaynaklandığı üzerinde durulurken, polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemeleri devam ediyor. Öte yandan yangın anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"EN SONUNDA BU OLDU"

Yüksel Yıldırım adlı vatandaş, önce bir patlama olduğunu anlatarak, “Patlamanın ardından alevlerle duvar ve demir korkuluk fırladı. Yangın daha da büyüdü, içeride bir şeyler daha patladı. Bu kişiyi biz en az bir aydır şikayet ediyoruz. Her üç günde bir polis geldi, konuştu ve gitti. En sonunda bu oldu” dedi.

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"ELİM AYAĞIM HALA TİTRİYOR"

Yangının meydana geldiği dairenin üst katında oturan Nazmiye İnal, “3 aydır bu şahıstan çok şey çekiyoruz. Polisi çağırıyoruz, konuşuyor, gidiyor. Hiçbir önlem alınmadı. Bütün komşular da rahatsız olduğu için dilekçe hazırladık. Götürüp kaymakamlığa verdik, yine önlem alınmadı. Sokakta eli bıçaklı çevreyi rahatsız ediyor. Ondan sonra karakola da gittik. Hiçbir şey yapılmadı. Olay anında evde balkonda fasulye doğruyordum. Bir patlama oldu. Bir duman çıktı, ne oldu anlamadım elim ayağım hala titriyor. ‘Komşum, oradan kaç bina yanıyor’ dedi. Ben çıktıktan sonra bile 3-4 kez daha patlama oldu. Evin haline bakın” diye konuştu. (İHA)

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