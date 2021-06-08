Apartmanda korku dolu anlar! Giriş kattaki daire alev topuna döndü: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2267. Sokak’ta 3 katlı bir apartmanın giriş dairesinde yangın çıktı. Yalnız yaşayan 41 yaşındaki Raşit Evren A.’nın evinde bir anda alevler yükseldi. Yangın anında evde bulunan Raşit Evren A. güçlükle kendini dışarı attı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Üzerindeki kıyafetlerin de alev aldığı ev sahibinin yardımına vatandaşlar koştu. Raşit Evren A., vatandaşların yardımıyla ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken dumanlar ise tüm apartmanı kapladı.

"BİNA SAKİNLERİ KORKUYLA KENDİLERİNİ DIŞARI ATTI"

Patlamaların etkisiyle evin dışındaki demir korkuluklar bahçe duvarının üstüne fırladı. Mahalleli sokağa dökülürken, büyük korku yaşayan bina sakinleri de kendilerini dışarı attı. Evin içindeki eşyalar patlamanın şiddetiyle dışarı savrulurken, bahçe duvarı da zarar gördü. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında 1. ve 2. kattaki daireler zarar gördü. İlk belirlemelere göre yangının tüp gazdan kaynaklandığı üzerinde durulurken, polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemeleri devam ediyor. Öte yandan yangın anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.