Apartmanda korkutan yangın! Alevler bir anda her yeri sardı

Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’ndeki 3 katlı bir apartmanın çatı katında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede tüm daireyi sardı. Alevleri gören mahallelinin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını diğer dairelere sıçaramadan kontrol altına alıp, söndürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangında yaralanan olmazken, dairedeki eşya kullanılamaz hale geldi. Kısa süreli paniğe neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

