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Apartmanın çatısında korkutan yangın!

19.07.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki sitede bulunan apartmanın elektrik panosunda başlayan yangın çatıya sıçradı. Binada mahsur kalanları tahliye edildi.

Apartmanın çatısında korkutan yangın!

Yangın, sabah 08.00'de Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi TOKİ Ayazma Konutları sitesinde bulunan apartmanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde binanın elektrikleri tamamen kesildi. 10 dakika sonra çatıdan alevler yükselmeye başladı. Bina sakinleri yangını fark ettikten sonra dışarı çıktı. 8 katlı binanın üst katlarında kalanlar yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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İKİ KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Mahsur kalanların bir kısmı vatandaşlar tarafından kurtarılırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalanları da tahliye etti. Alevlerin yükseldiği çatıya müdahale eden ekipler bir saatlik çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü. Dumandan etkilenen 2 kişi de ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Bina sakinlerinden biri olan ve mahsur kalanları kurtaran Emre Rugala, "Sabah uykudaydık. 'Bina yanıyor' dediler kalktık. Çocukları kurtardık ikinci, üçüncü katlardan. Yangın elektrik panosundan çıkmış. Elimizden gelen yardımı yaptık, mahsur kalanları çıkardık." dedi. Yangına ilk müdahale edenlerden biri olan bina sakini Fikri Kaynar ise, "Sabah elektrikler gitti geldi. Elektrik akımından dolayı yangın çıktı. İlk müdahaleyi biz yaptık sonra itfaiyeyi aradık. Çok şükür can kaybı yok." dedi.

DHA

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