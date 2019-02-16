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Apartmanda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 15:35 | Son Güncelleme

SİNOP'ta dün gece bir apartmanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü.

Apartmanda yangın

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) -SİNOP'ta dün gece bir apartmanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü. Yangın, apartman sakinlerinde korkuya neden oldu.
Meydankapı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın üçüncü katındaki Feramuz Kanlı'ya ait dairede gece yarısı bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm evi sardı. Kanlı ailesi üyeleri can havliyle dışarı çıkarak, itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda yangın söndürüldü.
Emniyet güçlerinin çıkış nedenini araştırdığı yangın apartman sakinlerinin korku yaşamasına neden oldu.
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Apartmanda yangınApartmanda yangın

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