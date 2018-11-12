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Apartmanda yangın; 5 kişi dumandan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 13:27 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Canik ilçesinde, Iraklı bir ailenin yaşadığı bodrum kattaki evde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Apartmanda yangın; 5 kişi dumandan etkilendi

Tayfur KARA / SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un Canik ilçesinde, Iraklı bir ailenin yaşadığı bodrum kattaki evde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Apartmanda dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, Karşıyaka Mahallesi Kırklareli Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Mutheher Khalaf Mohammed'e ait daireden duman çıktığını fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, apartmanda bulunan 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. 112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında 5 kişi ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Apartmanda yangın; 5 kişi dumandan etkilendiApartmanda yangın; 5 kişi dumandan etkilendiApartmanda yangın; 5 kişi dumandan etkilendiApartmanda yangın; 5 kişi dumandan etkilendi

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