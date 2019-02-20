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Apartmanda yangın çıktı, çok sayıda vatandaş mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 14:54 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.

Tekirdağ’da 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın zemin katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyünce paniğe neden oldu. Dumanı fark eden çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verirken, olay yerine çok sayıda 112 acil servis, emniyet ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Mahsur kaldılar
Zemin katta çıkan yangın nedeniyle apartmanda yaşayan vatandaşlar mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangını söndürmeye çalışırken diğer yandan mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Dumandan etkilenen 5 kişi 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alırken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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