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Apartmanda yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 17:54 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde bir apartmanın 4.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde bir apartmanın 4. katında yangın çıktı.
Çanakkale Caddesi üzerinde yer alan Aldemir Evleri sitesinin en üst katında yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Lapseki Belediyesine ait 2 adet itfaiye aracı ile Orman İşletme Şefliği bünyesinde görev yapan bir adet yangın söndürme arozözü yangına müdahale etti. İtfaiye erleri merdiven yardımıyla köpük sıktı. Apartman dairesinden aşağı yanmaya devam eden çeşitli malzemeler döküldü. Evde kimsenin bulunmaması can kaybına yol açmazken, maddi hasar meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik bariyeri kurdu. Yangının ortaya çıkış sebebi itfaiye tarafından yapılacak tahkikatla netlik kazanacak.

Apartmanda yangın paniği

Apartmanda yangın paniği

Apartmanda yangın paniği

Apartmanda yangın paniği

Apartmanda yangın paniği

Apartmanda yangın paniği

Apartmanda yangın paniği

Apartmanda yangın paniği

Apartmanda yangın paniği

Apartmanda yangın paniği

Apartmanda yangın paniği

Apartmanda yangın paniği

Apartmanda yangın paniği
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