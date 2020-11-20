HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Apartmanda yangın paniği

Apartmanda yangın paniği

20.11.2020 09:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Apartmanda yangın paniği

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir apartmanın 1.

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir apartmanın 1. katında gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.
Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle bir apartmanın 1. katında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa süre içerisinde söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Apartmanda yangın paniği

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
İçişleri duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Her ayrıntısı kan donduruyor! Organlarını satmak için kızlarını boğarak öldürdü Her ayrıntısı kan donduruyor! Organlarını satmak için kızlarını boğarak öldürdü

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

AB: Türkiye ile ilişkilerde dönüm noktasına yaklaşıyoruz

AB: Türkiye ile ilişkilerde dönüm noktasına yaklaşıyoruz

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Koronavirüs kısıtlamaları bu akşam başlıyor! Hangi tedbirler devrede olacak? İşte yanıtı...

Koronavirüs kısıtlamaları bu akşam başlıyor! Hangi tedbirler devrede olacak? İşte yanıtı...

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Koronavirüs aşısında vatandaşlar için gönüllülük başvurusu başlıyor

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Koronavirüs aşısında vatandaşlar için gönüllülük başvurusu başlıyor

Gezi için yola çıktı, polis durdurunca hayatının şokunu yaşadı

Hayatının şokunu yaşadı! Başına gelmeyen kalmamış

Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini öldürmüştü! Kan donduran olayda dikkat çeken detaylar

Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini öldürmüştü! Kan donduran olayda dikkat çeken detaylar

Rize'de koronavirüs vakaları yükselince harekete geçildi: Yoğum bakım sayısı artırılıyor

Vakalar hızla artınca harekete geçildi: Maksimuma çıkarıldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.