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Apartmanda yangın paniği (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 19:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 493 Sokak üzerindeki 5 katlı Ünal Apartmanı'nın en üst katındaki, Rahime Püskül'e ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm daireyi sardı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan dairede oturan Rahime Püskül'ün içeride olabileceği ihtimaliyle hareket eden itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle balkondan içeri girip daireyi kontrol etti. Dairenin boş olduğunu belirleyen ekipler, hem içeriden hem dışarıdan tazyikli suyla müdahale ederek yangını söndürdü. Bu sırada dumandan etkilenen bir kadın ambulansa alınarak tedavi edildi. Tamamen söndürülen yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netleşecek.

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