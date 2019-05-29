Apartmanda yangın paniği: 6 kişi dumandan etkilendi

Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, apartmanın 1'inci katında oturan M.A., adlı erkek çocuk, belirlenemeyen nedenle evlerinde yangın çıkmasına neden oldu. M.A. ve annesi ile tahliye sırasında asansörde mahsur kalan 4 kişilik Çelik ailesi, dumandan etkilendi. Çelik ailesi fertleri hayati tehlikesi kaydıyla, hastaneye kaldırıldı. M.A. ve annesi de hazırda bekletilen ambulansta tedavi oldu. Alevler ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bugün saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hastane Caddesi'ndeki 10 katlı binanın 1'inci katında yangın çıktı. 1'inci kattaki dairede oturan M.A., evlerinde belirlenemeyen nedenle yangına neden oldu. Alevleri fark eden aile fertleri yangına müdahale etmek istedi. Alevlerin hızla büyümesi üzerine itfaiye ve polise haber verildi. Evi tahliye ederken dumandan etkilenen M.A. ve annesi, hazırda bekletilen ambulansta tedavi edildi.

Dumanların binayı sarması üzerine apartman sakinleri de binayı tahliye etmeye başladı. 8'inci katta oturan Necdet Çelik, eşi, kızı ve torunu da asansörle inerken, elektriklerin kesilmesiyle mahsur kaldı. Ekipler tarafından kurtarılan ve dumandan etkilenen Çelik ailesi fertleri hayati tehliye kaydıyla ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Alevler ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.