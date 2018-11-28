HABER

Apartmanda yangın paniği; ev sahibi hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 12:33 | Son Güncelleme

AKSARAY'da bir apartmanın 3'üncü katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da bir apartmanın 3'üncü katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ev sahibi Meryem Karaca (20), dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Evi kullanılamaz hale getiren yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Olay, saat 06.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 7061 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Meryem Karaca, evinde otururken içeriyi bir anda duman kapladı. Büyük panik yaşayan Karaca, bağırarak komşularından yardım istedi. Meryem Karaca'nın evine koşan komşuları bir taraftan alevleri söndürmeye çalışırken, bir taraftan da itfaiyeye haber verdi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Yangının şokunu bir süre üzerinden atamayan ve dumandan etkilenen Karaca, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yardıma koşan komşulardan Yasin Pala, "Kadın dışarı çıkıp bağırdı 'İmdat, itfaiyeyi arayın' diye. Birden dumanlar yükseldi. Nasıl olduğunu anlayamadım. Ben yangın çıkan evin 2 kat üstünde oturuyorum. Apartmanın kapısını açtım, yoğun duman vardı. Kadın yoğun dumandan dolayı şok geçirdi. Tüm eşyalarıyla paraları yanmış durumda. Hiçbir eşyası kalmamış'' dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

PARTNERDünyanın en garip yolcularıDünyanın en garip yolcuları
Anne ve 2 kızı, sobadan sızan gazdan zehirlendiAnne ve 2 kızı, sobadan sızan gazdan zehirlendi
Ankara merkezli 4 ilde kaçak sigara operasyonu: 23 gözaltıAnkara merkezli 4 ilde kaçak sigara operasyonu: 23 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Münevver Karabulut cinayetinde sır olan 700 bin Euro ile ilgili gelişme

Münevver Karabulut cinayetinde sır olan 700 bin Euro ile ilgili gelişme

Bodrum'u yağmur yağmadan sel götürdü!

Bodrum'u yağmur yağmadan sel götürdü!

Üzerine kuma getirildi intihar etti! Mahkemeden flaş karar

Üzerine kuma getirildi intihar etti! Mahkemeden flaş karar

Öldürülen yavrularının başından bir an olsun ayrılmadı

Öldürülen yavrularının başından bir an olsun ayrılmadı

Baba, 3 kızını yıllarca taciz etti! Son yaşanana dayanamadılar

Baba, 3 kızını yıllarca taciz etti! Son yaşanana dayanamadılar

İstanbul'da gergin anlar! 'Cumhurbaşkanı yasak dedi, utanmıyor musun?'

'Cumhurbaşkanı yasak dedi, utanmıyor musun?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.