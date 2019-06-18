HABER

Apartmanda yılan paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 16:36 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın girişinde çocukların oyuncaklarının arasına giren yılan paniğe neden oldu.

Apartmanda yılan paniği

Mersin’in Erdemli ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın girişinde çocukların oyuncaklarının arasına giren yılan paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan, doğal yaşamına bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alata Mahallesi’ndeki Gül apartmanının zemin katında bulunan çocukların oyuncaklarının arasında yılan olduğunu fark eden vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, önce oyuncaklardan bir bölümünü dışarı çıkardı, ardından kıskaçla bir süre yılanı yakalamaya çalıştı. İlk denemelerinde başarısız olan itfaiye ekipleri, yılanı daha sonra yakalayarak etkisiz hale getirdi.
Güvenli bir şekilde bölgeden yılanı çıkaran ekipler, hayvanı daha sonra doğal yaşamına bıraktı. Yılan sebebiyle apartman sakinleri panik yaşarken, çalışmanın ardından rahat bir nefes aldılar.

Apartmanda yılan paniği

Apartmanda yılan paniği

Apartmanda yılan paniği

PARTNER Annesi öldü, bakın o ne yaptı! Kıvrımlı model olay yarattı Annesi öldü, bakın o ne yaptı! Kıvrımlı model olay yarattı
Bursa'da sağanak; enerji iletim hattına yıldırım isabet ettiBursa'da sağanak; enerji iletim hattına yıldırım isabet etti
Kangal'da sağanakKangal'da sağanak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon’da HES borusu patladı: 2 kayıp, 1 yaralı

Trabzon’da HES borusu patladı!

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Denizdeki kayalıktan kaynayan tatlı su ilgi çekiyor

Gören hayrete düşüyor! Denizin ortasındaki bu kayalıkta...

Yürürken bile bırakamıyorlar!

Yürürken bile bırakamıyorlar! Bu bağımlılık çok farklı

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.