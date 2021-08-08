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  4. Apartmandaki bisikleti çalan hırsızın soğukkanlı tavrı şaşkına çevirdi

Apartmandaki bisikleti çalan hırsızın soğukkanlı tavrı şaşkına çevirdi

08.08.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir binanın merdiven boşluğundaki bisikleti çalan hırsız, kameralardan kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan bir binanın içerisine giren kimliği belirsiz şahıs, ilk olarak binanın asansörünü kullanarak katları gezinmeye başladı. Kat boşluklarında herhangi bir şey bulamayan şahıs daha sonra asansörle zemin kata indi.

RAHATLIĞI 'PES' DEDİRTTİ

Şahıs merdiven boşluğunda bulunan E.Ö.’ye ait bisikleti soğukkanlı bir tavır ile alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

POLİSLER DEVREYE GİRDİ

Bir süre sonra durumu fark eden bisiklet sahibi E.Ö., polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince incelemelerde bulunuldu. Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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Adıyaman
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