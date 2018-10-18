Apartmandaki çifte cinayet ve yaralamaya 3 kez müebbet istemi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde, yöneticisi olduğu apartmanda kavga ettiği komşusu Ali Çelik (33) ve kayınpederi Hilmi Şen'i (55) tabancayla öldürüp, seken kurşunla da bir kişinin yaralanmasına neden olan Hacı Murat Konuk'un (38) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Savcı mütalaasında, sanık için 3 kez ömür boyu hapis cezası talep ederken, haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi.

Geçen ocak ayında meydana gelen olayda, Ali Çelik, iddiaya göre, daha önce aidatı ödemediği için kendisini icraya veren apartman yöneticisi Hacı Murat Konuk'a, bahçedeki kulübede bulunan köpeğinin sürekli havladığını söyleyerek tepki gösterdi. Apartmanda çıkan tartışma, Ali Çelik'in kayınpederi Hilmi Şen'in gelip Konuk'a yumruk atmasıyla kavgaya döndü. Güvenlik kamerasına yansıyan kavgada Konuk, tabancasını çekerek önce Ali Çelik'i, ardından kayınpederi Hilmi Şen'i ateş ederek öldürdü. Bu sırada koridorda bulunan Y.U. da seken kurşunlardan birinin isabet etmesiyle yaralandı.

YARGILAMA DEVAM ETTİ

Tutuklanan apartman yöneticisi ve emlakçı Konuk'un, Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Konuk’un avukatları, müştekiler, Emine Çelik (33), Selda Şen (30) ve avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın eşi Rabia Konuk, Ali Çelik'in evinden bir kadının, "O köpeği niye havlatıyorsun, çocuk uyuyor" diye bağırdığını, eşinin ise sitenin çevresindeki köpeklerin havladığını söyleyerek cevap verdiğini ileri sürerek, "Apartmanın içinde Ali Çelik, eşime tepki gösterdi. Kayınpederi Hilmi Şen, asansörden iner inmez eşime yumruk attı. Eşim yere düştükten sonra vurmaya devam ettiler. Daha önce eşime kameriyede de saldırmışlardı. Eşime aidat yüzünden saldırmışlardı. Daha sonra Ali Çelik benim iş yerime gelerek benden özür dilemişti" dedi.

Sanık Konuk da önceki duruşmalarda yaptığı savunmasında, Ali Çelik'in aidat yüzünden kendisine saldırdığını, olay günü ise kayınpederi ile kendisine saldırdığını, ölüm korkusuna kapıldığını, can havliyle kendisini korumak için silahını çekip korkutmak amacıyla ateşlediğini iddia etti.

3 KEZ MÜEBBET VE HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ TALEBİ

Savcı ise mütalaasında, olayın meşru müdafaa sınırları içinde olmadığını, öldürme kastıyla hareket ettiği gerekçesiyle sanığa 3 kez ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti. Savcı, Ali Çelik ve kayınpederinin, apartman içi meseleler yüzünden tartıştıkları sanığa saldırmaları nedeniyle verilecek cezalarda haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini belirtti. Mahkeme heyeti duruşmayı ertledi.

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