Apartmandaki eğlence cezayla bitti

Zonguldak’ta ruhsatsız bir işyerini kahvehane gibi kullanıp eğlence mekanına çeviren şüpheliler polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şüphelilere toplamda 13 bin 980 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezinde organize şekilde hareket eden ve ruhsatsız bir iş yerini kahvehane gibi kullanarak eğlence mekânı haline dönüştürdükleri tespit edilen bazı şahıslarla ilgili alınan bilgiler doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı. Gece 00.00’da Zonguldak Merkez Mithatpaşa Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesine yapılan uygulamada, 12 şahsın Korona virüs tedbirlerine aykırı olarak, bir araya geldikleri ve ruhsatsız bir iş yerinde oyun oynadıkları ayrıca kapalı alanda sigara içtikleri tespit edildi.

Yapılan kimlik kontrolünde R.K. (45), S.K (43), B.T. (34), S.T. (40), B.Ö (34), M.K. (35), U.Ö.(29), F.D. (36), M.K (37), H.S. (38), F.Ş.(37) ve T.A. (41) isimli şahısların her birine 900 TL ayrıca iş yeri sahibine 3.180 TL olmak üzere, toplamda 13.980 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri faaliyetine son verildi. Kapalı alanda sigara içilmesi ile ilgili idari para cezası düzenlendi olup, iş yerinin mühürlenmesi ile ilgili de çalışmalar başlatıldı.

