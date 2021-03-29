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Apartmandaki kahvehanede yine polise yakalandılar

29.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da daha önce polis tarafından tespit edilerek mühürlenen kahvehaneye dönüştürülen bir apartman dairesi, kumar oynandığı ihbarı üzerine yine denetlendi.

Apartmandaki kahvehanede yine polise yakalandılar

Konya’da daha önce polis tarafından tespit edilerek mühürlenen kahvehaneye dönüştürülen bir apartman dairesi, kumar oynandığı ihbarı üzerine yine denetlendi. Mührü bozulan mekandaki 10 kişiye ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Kadılar-1 Sokak’ta bulunan ve daha önce mühürlenen kahvehaneye dönüştürülen bir apartman dairesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Adrese giden Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube ekipleri, 13 Mart tarihinde yapılan kontrolde mühürlenen apartman dairesinin mührünün bozulduğunu belirledi. İçeriye giren polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, masalarda oturmakta olan 3 bayan 7 erkek şahsın olduğu belirlenirken, masalarda kumar oynamak için kullanılan herhangi bir materyale ve paraya rastlanmadı. Polis ekipleri, iş yerinin tütün tüketimine izin vermesinden dolayı tutanak tutarken, içerideki 10 kişiye "sokağa çıkma yasağını ihlal etmek ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan" ceza kesildi. İş yeri sorumlusu M.Ç. hakkında ise “mühür bozma” ve “bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” suçundan işlem yapılması için polis merkezine teslim edildi.

Apartmandaki kahvehanede yine polise yakalandılar

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