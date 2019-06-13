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Apartmandaki kötü kokular cesedi ortaya çıkarttı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 12:25 | Son Güncelleme

Bursa’da apartmandan gelen kötü kokular üzerine eve giren polis ekipleri bir kişinin cesedini buldu.Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Apartmandaki kötü kokular cesedi ortaya çıkarttı

Bursa’da apartmandan gelen kötü kokular üzerine eve giren polis ekipleri bir kişinin cesedini buldu.
Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ramazan bayramından bu yana Hasan Yılmaz’dan (63) haber alamayan komşuları evden kötü kokular geldiğini fark etti. Bunun üzerine Yılmaz’ın arkadaşı durumu polise bildirdi. Eve giren polis ekipleri Yılmaz’ın cesediyle karşılaştı. Yaklaşık 8 gündür haber alınamayan Yılmaz’ın cesedinin çürümeye başladığı belirlendi. 4 katlı binanın birinci katında yaşayan Hasan Yılmaz’ın yaklaşık 13 sene önce eşini kaybettiği ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Yılmaz’ın cenazesi otopsi için cumhuriyet savcısının talimatıyla, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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