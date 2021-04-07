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Apartmandaki mangal keyfi kötü bitti

07.04.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir binanın çatı katında unutulan mangaldan çıkan yangında, binanın çatısını büyük oranda yanarak zarar gördü.Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Söğütlü Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana geldi.

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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir binanın çatı katında unutulan mangaldan çıkan yangında, binanın çatısını büyük oranda yanarak zarar gördü.
Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Söğütlü Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatı katında yakılarak unutulan mangaldan çıkan kıvılcımlar çatıyı tutuşturdu. Binanın çatısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızla büyüyen yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülen yangında binanın çatısı büyük oranda yanarak zarar gördü.
Öte yandan çevredeki vatandaşlar yangını izleyebilmek için sokağa dökülürken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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