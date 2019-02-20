Apartmandaki yangında 15 kişi dumandan etkilendi

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, dumandan etkilenen, aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Atatürk Mahallesi Aşıklar Sokak'taki Satılmış ailesinin oturduğu 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede, çocuk odasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın merdiven boşluğu yoğun duman altında kalınca, apartman sakinleri dışarı çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın merdiveninin olmadığı binadan apartman sakinleri, itfaiye merdiveni yardımıyla tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen, aralarında 2 ve 4 yaşlarındaki çocukların da bulunduğu 15 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen, dairede maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum