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Apartmandaki yangında 15 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 15:09 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, dumandan etkilenen, aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Apartmandaki yangında 15 kişi dumandan etkilendi

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, dumandan etkilenen, aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Atatürk Mahallesi Aşıklar Sokak'taki Satılmış ailesinin oturduğu 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede, çocuk odasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın merdiven boşluğu yoğun duman altında kalınca, apartman sakinleri dışarı çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın merdiveninin olmadığı binadan apartman sakinleri, itfaiye merdiveni yardımıyla tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen, aralarında 2 ve 4 yaşlarındaki çocukların da bulunduğu 15 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen, dairede maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Apartmandaki yangında 15 kişi dumandan etkilendiApartmandaki yangında 15 kişi dumandan etkilendiApartmandaki yangında 15 kişi dumandan etkilendiApartmandaki yangında 15 kişi dumandan etkilendi

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