Apartmandaki yangında 3'ü çocuk 10 kişi dumandan etkilendi

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde apartman dairesinde, iddiaya göre elektrik kontağından çıkan yangında 3'ü çocuk 10 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Fatih Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde çıktı. 5 katlı apartmanın 2'nci katında Mustafa Çıtak'a ait dairede elektrik kontağından çıkan yangını farkeden Gülşah ve Mustafa Çıtak çifti 2 çocuğunu da alarak dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, sağlık ekiplerinin kontrolünde apartmanda oturan, Çıtak ailesininde aralarında bulunduğu 3'ü çocuk 10 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. İtfaiyenin çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından oksijen tedavisi uygulandı. Ardından 3 çocuk kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI



