Apartmanı saran kötü koku yaşlı adamın öldüğünü ortaya çıkardı

Karabük’te 3 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Karabük Mahallesi 527. Sokak’ta kendisinden 3 gündür haber alınamayan 85 yaşındaki Yaşar Derecik isimli yaşlı adam evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın cenazesi, evden yükselen kötü kokunun sebebi araştırıldıktan sonra ortaya çıktı. Derecek’in yakınlarının yaşlı adamdan haber alamaması üzerine komşularından yardım istedi. Kapının önüne gelen komşular apartmanı saran kötü kokunun yaşlı adamın evinden geldiğini fark etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile açıkları kapıdan içeri girdiklerinde cesetle karşılaştı. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı adamın eceliyle öldüğü belirlendi.

Derecik’in cansız bedeni, vatandaşlar tarafından cenaze aracına konularak Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



