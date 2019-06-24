HABER

Apartmanı saran kötü koku yaşlı adamın öldüğünü ortaya çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 17:05 | Son Güncelleme

Karabük’te 3 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre Karabük Mahallesi 527.

Apartmanı saran kötü koku yaşlı adamın öldüğünü ortaya çıkardı

Karabük’te 3 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre Karabük Mahallesi 527. Sokak’ta kendisinden 3 gündür haber alınamayan 85 yaşındaki Yaşar Derecik isimli yaşlı adam evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın cenazesi, evden yükselen kötü kokunun sebebi araştırıldıktan sonra ortaya çıktı. Derecek’in yakınlarının yaşlı adamdan haber alamaması üzerine komşularından yardım istedi. Kapının önüne gelen komşular apartmanı saran kötü kokunun yaşlı adamın evinden geldiğini fark etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile açıkları kapıdan içeri girdiklerinde cesetle karşılaştı. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı adamın eceliyle öldüğü belirlendi.
Derecik’in cansız bedeni, vatandaşlar tarafından cenaze aracına konularak Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Apartmanı saran kötü koku yaşlı adamın öldüğünü ortaya çıkardı

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Kardeşlerin demir kesme makaslı kavgasıKardeşlerin demir kesme makaslı kavgası
Misafirliğe gittiği evde arkadaşını bıçakladıMisafirliğe gittiği evde arkadaşını bıçakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Doktorlar sevindiren haberi verdi

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.