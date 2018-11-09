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Apartmanın 13'üncü katında korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 09:32 | Son Güncelleme

ADANA'da bir apartmanın 13'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir apartmanın 13'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Buzdolabından çıktığı belirtilen yangının söndürme çalışmalarını, apartman sakinleri korku dolu gözlerle izledi. Merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi 85118 Sokak'taki 14 katlı bir apartmanın 13'üncü katında, bugün saat 06.00 sıralarında ynagnı çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, uykudan uyanan Cumali Bıtrak (80), uyandırdığı eşiyle birlikte evden çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bıtrak çiftini yanlarına alıp, binayı tahliye eden apartman sakinleri, itfaiye erlerinin alevlere müdahale etmesini endişeli gözlerle izledi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler, diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Zarar gören evde yapılan ilk incelemede, yangının, mutfaktaki buzdolabından kaynaklandığı saptandı. Apartman sakinleri, dumanın binadan tahliye edilmesiyle tekrar evlerine girdi.

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