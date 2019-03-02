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Apartmanın 1'inci katında yangın çıktı: 10 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 23:44 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde apartmanın 1.

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde apartmanın 1. katında çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastanede tedaviye alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Kayacık Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 1'inci katında çıktı. Ahmet Güneş'e ait dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler evin bir odasını tamamen sardı. Daireden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri apartmanı saran duman nedeniyle evlerinin balkonlarında mahsur kalan üst katlardaki bina sakinlerini merdivenli araç ile tahliye etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 10 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. Dumandan etkilenen 6 kişi, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Daha sonra olay yerine gelen ambulanslar ile Karamürsel Devlet Hastanesi'ne dumandan etkilenen 3 kişi daha kaldırılırken, 1 kişi de kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

İtfaiye ekipleri yangının nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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