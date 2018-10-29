Apartmanın 5'nci katından düşen Sultan, öldü

Murat YAYIN - MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Ş.B.(39) ile dini nikahlı olarak birlikte yaşayan Sultan Eroğlu(37), oturdukları apartmanın 5'nci kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulan polis, geniş kapsamlı soruşturma başlatarak, Ş.B.'yi gözaltına aldı. Olay Malkara'nın Camiatik Mahallesi Çifte Hamam Sokak üzerinde bir apartmanda meydana geldi. Ş.B. ile dini nikahlı olarak yaşayan Sultan Eroğlu, oturdukları apartmanın 5'nci kat penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle 13 metre yükseklikten düştü. Olayı gören komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralanan Eroğlu'nu ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumu ağır olan Eroğlu, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eroğlu'nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cumhuriyet savcısı ile Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok yönlü soruşturma başlatarak daire içinde ve Eroğlu'nun düştüğü bölgede geniş kapsamlı incelemede bulundu. Polis, şüpheli ölümle ilgili cinayet ve intiharı da değerlendirerek, soruşturmasını sürdürüyor. Soruşturma kapsamında Sultan Eroğlu'nun birlikte yaşadığı Ş.B.'yi gözaltına aldı.

