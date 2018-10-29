HABER

Apartmanın 5'nci katından düşen Sultan, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2018 15:18 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Ş.B.(39) ile dini nikahlı olarak birlikte yaşayan Sultan Eroğlu(37), oturdukları apartmanın 5'nci kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Murat YAYIN - MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Ş.B.(39) ile dini nikahlı olarak birlikte yaşayan Sultan Eroğlu(37), oturdukları apartmanın 5'nci kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulan polis, geniş kapsamlı soruşturma başlatarak, Ş.B.'yi gözaltına aldı. Olay Malkara'nın Camiatik Mahallesi Çifte Hamam Sokak üzerinde bir apartmanda meydana geldi. Ş.B. ile dini nikahlı olarak yaşayan Sultan Eroğlu, oturdukları apartmanın 5'nci kat penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle 13 metre yükseklikten düştü. Olayı gören komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralanan Eroğlu'nu ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumu ağır olan Eroğlu, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eroğlu'nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cumhuriyet savcısı ile Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok yönlü soruşturma başlatarak daire içinde ve Eroğlu'nun düştüğü bölgede geniş kapsamlı incelemede bulundu. Polis, şüpheli ölümle ilgili cinayet ve intiharı da değerlendirerek, soruşturmasını sürdürüyor. Soruşturma kapsamında Sultan Eroğlu'nun birlikte yaşadığı Ş.B.'yi gözaltına aldı.

PARTNERRusya'dan gelip Antalya'da yerlere serildilerRusya'dan gelip Antalya'da yerlere serildiler
Sultan 5'inci kattan düşüp öldü, eşi gözaltına alındıSultan 5'inci kattan düşüp öldü, eşi gözaltına alındı
Jandarmadan 'Çıtır' operasyonu: 3 gözaltıJandarmadan 'Çıtır' operasyonu: 3 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...

Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüzlerce motosikletli Şehitler Köprüsü'nden böyle geçti

Yüzlerce motosikletli Şehitler Köprüsü'nden böyle geçti

Ardahan'daki 29 Ekim töreninde tavuk sürprizi

Ardahan'daki 29 Ekim töreninde tavuk sürprizi

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Yaşlı çiftin Anıtkabir'deki görüntüsü duygulandırdı

Yaşlı çiftin Anıtkabir'deki görüntüsü duygulandırdı

Osmaniye'de iğrenç haber! 'Telefon alacağım' diye çağırdı el ve ayaklarını bağlayıp...

Osmaniye'de iğrenç haber! 'Telefon alacağım' diye çağırdı el ve ayaklarını bağlayıp...

İzmir'de kan donduran olay! Arkasından yasak aşk çıktı

İzmir'de kan donduran olay! Arkasından yasak aşk çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.