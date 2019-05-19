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Apartmanın 7'nci katından ölüme atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 17:53 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, oturduğu apartmanın 7'nci katından atlayan Mehmet Ö.'nün (21), yaşamını yitirdi.

Apartmanın 7'nci katından ölüme atladı

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da, oturduğu apartmanın 7'nci katından atlayan Mehmet Ö.'nün (21), yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ö., ailesiyle birlikte oturduğu apartmanın 7'nci katındaki daireden atladı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mehmet Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Ö.'nün cansız bedeni otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Mehmet Ö.'nün atlama anı, oturduğu binanın güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Apartmanın 7'nci katından ölüme atladıApartmanın 7'nci katından ölüme atladıApartmanın 7'nci katından ölüme atladı

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