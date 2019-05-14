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Apartmanın altındaki türbe görenleri şaşırtıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 10:16 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın zemin katında bulunan Arap Dede Türbesi, görenleri hayrete düşürüyor.

Apartmanın altındaki türbe görenleri şaşırtıyor

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın zemin katında bulunan Arap Dede Türbesi, görenleri hayrete düşürüyor. Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlar türbeye yoğun ilgi gösteriyor.
İnegöl Sinanbey Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın zemin katında bulunan Arap Dede Türbesi, konumuyla görenleri hayrete düşürüyor. Zaman zaman kuyrukların oluştuğu türbede Ramazan ayının gelmesiyle ziyaretçi akını yaşanıyor. Konuyla ilgili konuşan Sinanbey Cami imamı Ahmet Gümüş, "Büyüklerimizden aldığımız bilgilere göre, burada Osmanlı döneminden bir medrese olduğu, Arap Dede’ninde bu medresenin görevlisi olduğu biliniyor. Halkımız burayı ziyaret ediyor. Türbenin üzerine apartman dikilmiş. Bu da ziyaretçileri şaşırtıyor" dedi.

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Apartmanın altındaki türbe görenleri şaşırtıyorApartmanın altındaki türbe görenleri şaşırtıyorApartmanın altındaki türbe görenleri şaşırtıyorApartmanın altındaki türbe görenleri şaşırtıyor

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