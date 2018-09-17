Apartmanın bahçesinde ölü bulundu

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de apartman bahçesinde bir kişi ölü halde bulundu. Olay sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi, Yılmaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar 5 katlı apartmanın bahçesinde hareketsiz şekilde bir kişinin yattığını gördü. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Polis ekipleri yaptığı araştırmalarda ölen kişinin Samet Erdoğan (29) olduğunu ve 5 katlı apartmanın en üst katında oturduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri Erdoğan'ın oturduğu daireye çıkarak eşine bilgi verdi. Sağlık ekipleri tarafından öldüğü tespit edilen şahsın üzerinde polis ekipleri ve savcı inceleme yaptı. Polis ekipleri genç adamın ölüm nedenini araştırırken, Samet Erdoğan’ın cansız bedeni Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
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