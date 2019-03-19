HABER

Apartmanın bodrum katında yangın; 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 13:34 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, apartmanın bodrum katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartmanın bodrum katında yangın; 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, apartmanın bodrum katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 apartman sakini, hastaneye kaldırıldı.
Merkez Sarayatik Mahallesi'ne bağlı Atalay Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında, sabah saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman tahliye edilirken, yangın da itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişi, itfaiye erlerinin uzattığı yangın merdiveniyle birinci kattaki dairenin balkonundan alındı. Dumandan etkilendiği belirlenen ve sağlık görevlilerince hastaneye götürülen apartman sakinlerine, oksijen tedavisi uygulandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Apartmanın bodrum katında yangın; 2'si çocuk 5 kişi hastanelik olduApartmanın bodrum katında yangın; 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Pendik’te 1 kişinin öldüğü olayda 2 kişiye tutuklamaPendik’te 1 kişinin öldüğü olayda 2 kişiye tutuklama
Çorum'da otomobilin LPG tankından 6 kilo eroin çıktıÇorum'da otomobilin LPG tankından 6 kilo eroin çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.