HABER

Apartmanın bodrum katından 4 bisikleti çalan hırsız yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 11:24 | Son Güncelleme

ADANA'da Oğuzhan Y.

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da Oğuzhan Y. (26), apartmanın bodrum katından 4 bisikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki apartmanın bodrum katında merdiven demirine kilitli 4 bisiklet çalındı. Bisikleti çalınanların şikayeti üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çevre araştırma yapan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin Oğuzhan Y. olduğunu ve çaldığı bisikletleri bir otomobilin bagajına koyup uzaklaştığını tespit etti. Polis, şüpheliyi Tellidere Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. SUÇUNU İTİFAF ETTİ Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Oğuzhan Y., ifadesinde bisikletlerden sadece birini kendisinin çaldığını ve 40 lira karşılığında da sattığını öne sürdü. Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

PARTNERÜnlü şarkıcı kameraların önünde böyle doğum yaptıÜnlü şarkıcı kameraların önünde böyle doğum yaptı
Van'da 3 katlı evde 244 kaçak yakalandıVan'da 3 katlı evde 244 kaçak yakalandı
Kuaförlere gümrük kaçağı saç satmak isterken yakalandıKuaförlere gümrük kaçağı saç satmak isterken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.