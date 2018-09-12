Apartmanın bodrum katından 4 bisikleti çalan hırsız yakalandı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da Oğuzhan Y. (26), apartmanın bodrum katından 4 bisikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki apartmanın bodrum katında merdiven demirine kilitli 4 bisiklet çalındı. Bisikleti çalınanların şikayeti üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çevre araştırma yapan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin Oğuzhan Y. olduğunu ve çaldığı bisikletleri bir otomobilin bagajına koyup uzaklaştığını tespit etti. Polis, şüpheliyi Tellidere Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. SUÇUNU İTİFAF ETTİ Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Oğuzhan Y., ifadesinde bisikletlerden sadece birini kendisinin çaldığını ve 40 lira karşılığında da sattığını öne sürdü. Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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