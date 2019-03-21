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Apartmanın çatısı alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 13:11 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 4 katlı apartmanın çatısı alev alev yanarken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Apartmanın çatısı alev alev yandı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 4 katlı apartmanın çatısı alev alev yanarken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Darıca Abdi İpekçi Mahallesi 1529 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatısında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler çatıyı sararken, apartmanda yaşayanlar korku içerisinde dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine Darıca ve Gebze'de bulunan itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri itfaiye merdiveni ile çatıya yanaşarak yangına müdahale etti. Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, çatı hasar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Apartmanın çatısı alev alev yandıApartmanın çatısı alev alev yandıApartmanın çatısı alev alev yandı

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