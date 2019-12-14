HABER

Apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 17:18 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yer alan bir apartmanın çatısından yükselen dumanlar apartman sakinleri başta olmak üzere bölgede ikamet edenlerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.Edinilen bilgilere göre olay Şeyhsinan Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi.

Apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yer alan bir apartmanın çatısından yükselen dumanlar apartman sakinleri başta olmak üzere bölgede ikamet edenlerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre olay Şeyhsinan Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, binanın çatısının yandığını gören vatandaşlar hemen durumu itfaiyeye haber verdi. Ancak havanın rüzgarlı olması nedeniyle büyüyen yangında apartmanın çatısı yandı. Olay anında tahliye edilen binanın çatısındaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme ve soruşturma sürdürülüyor.

Apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu

PARTNERTrajik olay! Bir haftayla arayla...Trajik olay! Bir haftayla arayla...
Burdur’da Yaban Keçilerinin görsel şöleniBurdur’da Yaban Keçilerinin görsel şöleni
Emniyet kemeri hayatını kurtardıEmniyet kemeri hayatını kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünü gösterdi

Fahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünü gösterdi

Feci kaza! Tren, otomobili biçti...

Feci kaza! Tren, otomobili biçti...

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

MHP'li Yalçın'dan Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

MHP'li Yalçın'dan Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı

Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı

Meral Akşener'e AK Parti'den sert yanıt!

Meral Akşener'e AK Parti'den sert yanıt!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da metro ve metrobüs arızası! Uzun kuyruklar oluştu

Bugün İstanbul... Uzun kuyruklar oluştu

MSB'nin 'nöbet' paylaşımı yüzlerce beğeni aldı

MSB'nin 'nöbet' paylaşımı yüzlerce beğeni aldı

Son dakika Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Son dakika! İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Tekirdağ’da zincirleme trafik kazası: 16 yaralı

TIR, servis ve ticari araç birbirine girdi! Yaralılar var

Antalya’da acı olay... Okulun penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti

Acı olay... 13 yaşındaki kız okul penceresinden düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.