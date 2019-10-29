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Apartmanın demir kapısını söküp götürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 11:46 | Son Güncelleme

Konya’da bir apartmanın bahçesindeki demir kapıyı yerinden sökerek çalan kişi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Olay, dün saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kayacıkaraplar Mahallesi Ten Sokak’ta meydana geldi.

Konya’da bir apartmanın bahçesindeki demir kapıyı yerinden sökerek çalan kişi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kayacıkaraplar Mahallesi Ten Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın girişine gelen kimliği belirlenemeyen şahıs, demir kapıyı yerinden sökerek yanında getirdiği seyyar arabanın üzerine yerleştirdi. Rahat tavırlarıyla hareket ederek bölgeden uzaklaşan şüpheli şahıs saniyeler içinde kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasını inceleyen apartman sakinleri durumu polise habere verdi. Olay yerine gelen polis kapıyı çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Apartman sakinlerinden Hikmet Bağcı, öğle saatlerinde misafirlerini uğurladıktan sonra iki dakika içerisinde kapının çalındığını söyledi. Tesadüf olarak pencereden kapının yerinde olmadığını gördüğünü dile getiren Bağcı, "İki dakika sonra pencereden baktık, kapı çalınmıştı. Camdan bakınca, oturduğumuz daire zemin kat olduğu için oradan gördük. Buralarda bugüne kadar hiç bir şey görmedik. Biz kapı çalındıktan sonra kamera görüntülerini izledik. Polise haber verdik, gerekenleri yapacaklardır. Ama güzel Konya’mızda böyle güzel olayların olmasını istemiyoruz. Biz yine de bu olayı tesadüf olarak görmek istiyoruz. inşallah bundan sonra böyle tatsız olaylar olmaz" dedi.

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