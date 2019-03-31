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Apartmanın elektrik panosu alev aldı, 8 kişi hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 17:24 | Son Güncelleme

OSMANİYE’de bir apartmanın bodrum katındaki elektrik trafosunda yangın çıktı.

Apartmanın elektrik panosu alev aldı, 8 kişi hastaneye kaldırıldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA) - OSMANİYE’de bir apartmanın bodrum katındaki elektrik trafosunda yangın çıktı. Dumandan yoğun olarak etkilenen, aralarında itfaiye görevlilerinin de bulunduğu 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken 25 kişiye olay yerinde sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.
Yaverpaşa Mahallesi'nde 8 katlı G1 Blok'ta apartmanın bodrum katında bulunan elektrik panosu henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken aralarında itfaiye görevlilerinin de bulunduğu 8 kişi dumandan etkilenmeleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Dumandan hafif olarak etkilenen 25 kişiye ise olay yerinde müdahale edildi. Ekipler üst katlarda mahsur kalan kişileri de itfaiye merdiveniyle kurtardı. Yangın, söndürülürken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Apartmanın elektrik panosu alev aldı, 8 kişi hastaneye kaldırıldıApartmanın elektrik panosu alev aldı, 8 kişi hastaneye kaldırıldıApartmanın elektrik panosu alev aldı, 8 kişi hastaneye kaldırıldıApartmanın elektrik panosu alev aldı, 8 kişi hastaneye kaldırıldı

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