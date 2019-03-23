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Apartmanın giriş katında yangın çıktı üst katta kalan 5 kişi mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 23:03 | Son Güncelleme

Denizli’de bir apartmanda çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan kadın ve çocuklar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

Denizli’de bir apartmanda çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan kadın ve çocuklar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Edinilen bilgilere göre, olay, Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesinde meydana geldi. 5 katlı bir binanın giriş katından dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler yangın çıkan dairede kimsenin olmadığını fark etti. Bu sırada yangından dolayı daireden çıkan duman apartmanın içini sarınca üst katta kalan vatandaşlar merdivenlerden dışarı çıkamayınca devreye yine Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler girdi. İtfaiye erleri merdiven yardımı ile üst katlara ulaşarak oksijen tüpleri ile 4 ve 5. katlarda kalan vatandaşların yanına çıktı. Ardından yine merdiven ile biri hamile olan 2 kadın ve 3 çocuğu aşağı indirdi.
Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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