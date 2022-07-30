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  4. Apartmanın önünde kanlar içinde bulunan kadından ilginç ifade! 'Bıçağın üstüne düştüm'

Apartmanın önünde kanlar içinde bulunan kadından ilginç ifade! 'Bıçağın üstüne düştüm'

30.07.2022 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da bir apartmanın önünde karnından bıçaklanmış, kanlar içinde bulunan Habibe Y.'yi görenler ekiplere haber verdi. Habibe Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Habibe Y., ilk ifadesinde bıçağın üzerine düşmesi sonucu yaralandığını söyledi.

Apartmanın önünde kanlar içinde bulunan kadından ilginç ifade! 'Bıçağın üstüne düştüm'

Olay, saat 20.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1584 Sokaktaki bir apartmanın önünde meydana geldi. Habibe Y.'yi bir apartmanın önünde kanlar içinde yatarken gören çevredekiler, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, genç kadının karnından bıçakla yaralandığını belirledi.

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İLGİNÇ İFADE

Habibe Y., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Habibe Y.'nin ilk ifadesinde, bıçağın üzerine düşmesi sonucu yaralandığını söylediği öğrenildi. Bıçağa rastlanmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karaman kadın
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