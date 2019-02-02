Apartmanın otoparkına düşen aracın sürücüsü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, arkadan gelen aracın çarpması sonucu kot farkı bulunan otoparka düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi Aslı Sokak'ta rampa yukarı giden Salih İ'nin kullandığı 34 YK 7936 plakalı otomobile, arkadan gelen sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 34 DH 4108 plakalı araca vurduktan sonra kot farkı bulunan apartmanın otoparkına düştü.

Hafif ticari araç olay yerinden kaçarken, yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Apartmanın otoparkına düşen otomobil, çekiciyle kaldırıldı.

