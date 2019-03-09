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Apartmanın patlayan kalorifer kazanı, ortalığı savaş alanına çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 23:44 | Son Güncelleme

TRABZON'un Yomra ilçesinde, apartmanın kalorifer kazanı büyük bir gürültüyle patladı.

Apartmanın patlayan kalorifer kazanı, ortalığı savaş alanına çevirdi

Selçuk BAŞAR/YOMRA, (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Yomra ilçesinde, apartmanın kalorifer kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, binada ve park halindeki çok sayıda araçta hasar oluştu.
Olay, saat 22.30 sıralarında Yomra ilçesi Sancak Mahallesi Irmak Sitesi'nde meydana geldi. Binanın bodrum katındaki kalorifer kazanı, henüz bilinmeyen nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Korku ve panik yaşayan apartman sakinleri, binayı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Yomra Belediyesi İtfaiye ekipleri, kalorifer kazanında soğutma çalışması yaptı. Olayda, yaralanan olmazken, binada ve çevredeki park halinde bulunan çok sayıda araçta hasar oluştu. İtfaiye ekipleri, patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
'PATLAMA ÇOK ŞİDDETLİ OLDU'
Olay yerinde incelemelerde bulunan Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, binanın kalorifer kazanında çok şiddetli bir patlama meydana geldiğini belirterek, "Patlama çok şiddetli oldu. Çok şükür can kaybı ve yaralanan olmadı. Vatandaşlarımızın korku ve paniğine neden oldu. Civarda bulunan araçlara ve binalarda hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerimiz temizlik çalışmalarına devam ediyor. Patlamanın nedeni araştırılıyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum" dedi.

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Apartmanın patlayan kalorifer kazanı, ortalığı savaş alanına çevirdiApartmanın patlayan kalorifer kazanı, ortalığı savaş alanına çevirdiApartmanın patlayan kalorifer kazanı, ortalığı savaş alanına çevirdiApartmanın patlayan kalorifer kazanı, ortalığı savaş alanına çevirdi

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