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Apartmanın terasında çıkan yangın söndürülürken gözyaşlarıyla izlediler

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 12:01 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, 4 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın, kısa sürede büyürken, bina tahliye edildi.

Apartmanın terasında çıkan yangın söndürülürken gözyaşlarıyla izlediler

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da, 4 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın, kısa sürede büyürken, bina tahliye edildi. İtfaiye görevlileri, yangını 1 saatlik müdahaleyle söndürdü. Apartman sakinleri ise çalışmaları gözyaşlarıyla izledi.
Saray Mahallesi 2'nci Gümüşeşik Sokak'taki 4 katlı apartmanın terasında, saat 03.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tahliye edilen binada doğal gaz ve elektrik, ekipler tarafından kesildi. İtfaiye görevlileri, kısa sürede büyüyen alevleri 1 saatlik müdahale sonucu söndürdü. Apartman sakinleri de söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Apartmanın terasında çıkan yangın söndürülürken gözyaşlarıyla izledilerApartmanın terasında çıkan yangın söndürülürken gözyaşlarıyla izledilerApartmanın terasında çıkan yangın söndürülürken gözyaşlarıyla izledilerApartmanın terasında çıkan yangın söndürülürken gözyaşlarıyla izlediler

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