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Apartmanın üçüncü katından düşen şahıs öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 07:35 | Son Güncelleme

Apartmanın üçüncü katından düşen şahıs öldü

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir apartmanın üçüncü katından aşağı düşen erkek şahıs hayatını kaybetti.

Bağlarbaşı Mahallesi Yalçın Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın, üçüncü katında oturan 57 yaşındaki Nuri Çetinkaya, henüz bilinmeyen bir nedenle evinin balkonundan beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta ekipler incelemede bulundu.

Şahsın balkondan nasıl düştüğü bilinmezken olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çetinkaya'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Çetinkaya'nın bir süredir şeker hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

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