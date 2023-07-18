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Apartta dehşet! Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı

18.07.2023 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde dehşete düşüren bir bıçaklama olayı yaşandı. H.B. isimli genç, tartıştığı sevgilisi Tuğçe K.'yı kaldıkları apartta sırtından bıçakladı. H.B. polis tarafından gözaltına alınırken, Tuğçe K. ise hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Apartta dehşet! Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı

Dehşte düşüren olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartta kalan Tuğçe K. ile sevgilisi H.B. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine hırsını alamayan H.B., Tuğçe K.’yi sırtından bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralı genç kız ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin apartta yaptığı detaylı çalışmaların ardından sevgililerin ifadelerine başvuruldu.

Öte yandan hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA

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Denizli bıçaklı saldırı apart

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