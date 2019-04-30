Apaydın: “İşçi ve emekçi hakları demokraside büyük önem taşır”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınladı.

Tüm dünyada birlik, beraberlik ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, şunları dile getirdi:

“Bileklerinin gücü ve alınlarının teriyle ülkemizin geleceği için çalışan işçi ve emekçi kardeşlerimizin haklarının korunması, demokrasi bilincinin gelişmesinde büyük önem taşımaktadır. Çalışanların sorunlarının çözümü ve emeklerinin karşılığını tam olarak almaları, herkesin öncelikli konusu olmalıdır. Bu anlayışla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün toplumsal birlik ve beraberlik ışığında tüm sorunların çözümüne vesile olmasını diliyorum. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Toplumun tüm kesimlerinde kardeşlik ve dayanışma duyguları ile 1 Mayıs kutlamalarının uzlaşı yolunda ve bayram havasında geçmesini temenni ediyorum.”

